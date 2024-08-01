Несколько недель назад мужская сборная Латвии по баскетболу упустила возможность стать четвертой спортивной командой, представляющей страну на летних Олимпийских играх. В 1936 году в Берлине играли новоиспеченные чемпионы Европы по баскетболу, а в 2008 году в Пекине случился триумф женского баскетбола Латвии. А вот ровно сто лет назад – в мае 1924 года – первой латвийской командой на Олимпийских играх стала футбольная сборная. Как и сейчас, в том году Игры проходили в Париже. Сборная Латвии провела там третий матч своей в истории.

"Игру начинают латыши. Быстрая атака. Через две минуты Арвид Барда передает мяч своему брату Эдвину, и гол забит так быстро и неожиданно, что удивлены и эстонцы, и зрители, которые с небывалым энтузиазмом приветствуют успех своей страны с флажками", - так газета Latvis описывала первый матч первого чемпионата Латвии по футболу 24 сентября 1922 года. Тогда встреча с соседями-эстонцами на стадионе Латвийского спортивного общества завершилась дружбой — 1:1.

Первый футбольный клуб в Латвии – British Football Club – был основан еще осенью 1907 года, через пару лет состоялся первый чемпионат Риги, и только Первая мировая война нарушила планы стартовать во Всероссийской лиге. После подписания мирного договора между Латвией и СССР в 1920 году был основан Рижский гарнизонный спортивный клуб, позже превратившийся в ASK, а год спустя был основан Латвийский футбольный союз.

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