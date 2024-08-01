После провозглашения независимости Латвии и укрепления государственности тяжелее всего новую реальность переживали две группы населения - русские и немцы. Чиновники и дворяне этих национальностей долгие годы были правящим классом на территории Латвии, но внезапно превратились в национальное меньшинство с ограниченным правом голоса. Представители этих групп (да и не только они) в 1920-е годы старательно распространяли в Европе нарратив, что Латвия — неудавшееся государство, "недоразумение" и временное явление. Но быстрое развитие республики со временем приглушило эти голоса.