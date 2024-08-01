После провозглашения независимости Латвии и укрепления государственности тяжелее всего новую реальность переживали две группы населения - русские и немцы. Чиновники и дворяне этих национальностей долгие годы были правящим классом на территории Латвии, но внезапно превратились в национальное меньшинство с ограниченным правом голоса. Представители этих групп (да и не только они) в 1920-е годы старательно распространяли в Европе нарратив, что Латвия — неудавшееся государство, "недоразумение" и временное явление. Но быстрое развитие республики со временем приглушило эти голоса.
Недоверие к молодому латвийскому государству и его народу началось еще во время боев за независимость. "Латышские пастухи хотят воевать с самой образцовой армией в мире? Мы просто уничтожим эту латвийскую армию", - смеялся летом 1919 года Теодор Ванкин, военный министр в правительстве лояльного немцам Андриевса Ниедры, узнав, что группа цесисских кадетов будет воевать с частями немецкого Ландесвера. Правда, бежать после Цесисских боев пришлось немцам, потому что латыши в них победили.
Немцы обиделись
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