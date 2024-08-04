Начало июля 1992 года в Латвии было тревожным — в озере Звиргзду было найдено тело утонувшего кинооператора Юриса Подниекса, шли переговоры о выводе российской армии из Латвии, Латвийское телевидение объявило, что начнет показывать сериал "Бордертаун". В этом потоке событий совершенно незамеченным осталось довольно необычное для Латвии того времени преступление - попытка ограбления банка.
Как свидетельствуют материалы уголовного дела из Латвийского государственного архива, в начале 1990-х годов у Улдиса накопились долги (около 5000 долларов США), и от этой проблемы он решил избавиться, ограбив банк. Банк для ограбления он выбрал достаточно легко - Rīgas Komercbanka в начале 1990-х годов был вторым по величине частным банком в Латвии с несколькими филиалами, В 1991 году его оборот составил около десяти миллиардов рублей.
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