Начало июля 1992 года в Латвии было тревожным — в озере Звиргзду было найдено тело утонувшего кинооператора Юриса Подниекса, шли переговоры о выводе российской армии из Латвии, Латвийское телевидение объявило, что начнет показывать сериал "Бордертаун". В этом потоке событий совершенно незамеченным осталось довольно необычное для Латвии того времени преступление - попытка ограбления банка.

Как свидетельствуют материалы уголовного дела из Латвийского государственного архива, в начале 1990-х годов у Улдиса накопились долги (около 5000 долларов США), и от этой проблемы он решил избавиться, ограбив банк. Банк для ограбления он выбрал достаточно легко - Rīgas Komercbanka в начале 1990-х годов был вторым по величине частным банком в Латвии с несколькими филиалами, В 1991 году его оборот составил около десяти миллиардов рублей.