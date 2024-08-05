На прошлой неделе командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш предложил рассмотреть вопрос об обязательной службе женщин в Службе гособороны. Укомплектовать призыв мужчинами-добровольцами не получается. Он считает, что женский призыв мотивирует парней. Инициативу поддержал министр обороны Андрис Спрудс. Но дрегие, даже коалиционные политики разошлись во мнении. Что думают на эту тему дамы-добровольцы? Почему они решили служить, есть ли в армии сексизм или преимущества для женщин, четыре военнообязанные рассказали на прошлом фестивале Lampa.

"Нет женщины — есть солдат. Те же сумки, те же задания. Регламент строгий", — считает журналист и земессаргс Густавс Терзенс. Но когда актриса и режиссер Мария Линарте записалась в батальон Земессардзе, то первый комментарий в ее адрес был "Единственное, что женщина может сделать для армии — рожа.ть сыновей!".

По закону служба в латвийской армии для девушек — необязательна. Но желающих хватает. Дамы выбирают разные армейские профессии и выглядят вполне женственно.

Пока женщины в Латвийскую армию и Земессардзе пока могут попасть исключительно на добровольных началах. С этого года призыву подлежат все граждане Латвии мужского пола, не старше 2004 года рождения. Предпочтение — добровольцам: гражданам Латвии 18-27 лет любого пола, но если их не хватает, набирать недостающих на обязательной основе в форме лотереи, как это уже случилось.

Добровольное участие женщин — это политическое решение. Министерству обороны важно число военных, остальное решают политики.

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