Автомобили, как, например, и одежда, имеют достаточно ясное и определенное назначение. Однако в обоих случаях некоторым пользователям важны уникальный дизайн и выразительность. Хотя эстетика и не приносит практической пользы, возможность выделиться модной одеждой или другими атрибутами дает больше уверенности в себе и морального удовлетворения. Могут ли стиль, мода и даже искусство быть тесно связаны и с автомобилями? И приносит ли это больше радости водителю?

Возможность привлечь больше внимания

В основном, автомобиль нельзя считать произведением искусства, поскольку он имеет четкое и конкретное предназначение, для которого эстетика не является первоочередной. Автомобили обычно производятся серийно, поэтому далеко не все из них уникальны.

Однако в 2019 году в Италии был создан прецедент: суд этой страны признал Ferrari 250 GTO 1960-х годов произведением искусства. Хотя этот автомобиль является продуктом промышленного дизайна, суд согласился, что он отвечает требованиям "творческого характера" и "художественной ценности", поэтому должен охраняться как произведение искусства.

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