Могут ли крайне правые перевернуть мир и оставить Украину один на один с Россией? Что роднит их с российским путинским режимом? Как КГБ выстраивало связи между крайне правыми политиками на Западе и СССР? Что роднит трампистов с путинскими кагэбэшниками? Как европейские крайне правые распространяют российскую пропаганду? Как Орбан запугал своих избирателей? Общаются ли крайне правые политики в Европе с Москвой? Об этом и многом другом Delfi рассказал Антон Шеховцов - директор австрийского Центра демократических принципов, приглашенный старший научный сотрудник Департамента международных отношений Центрально-Европейского университета (Австрия).

Рост влияния крайне правых партий в Европе вызывает тревогу. Прошедшие в июле выборы в Европарламент привели к росту числа крайне правых депутатов. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила третье место на выборах в Национальную ассамблею Франции. Рейтинги немецкой Альтернативы для Германии (AfD) опережают рейтинги правящей Социал-демократической партии. Крайне правые политики в Европе, такие, как Виктор Орбан или Марин Ле Пен, придерживаются откровенно пророссийских позиций и призывают немедленно помириться с Путиным. Крайне правые республиканцы во главе с Трампом могут прийти к власти в ноябре этого года.

- В недавней публикации российского оппозиционного издания The Insider рассказывалось о действующем плане Службы внешней разведки РФ (СВР) по возбуждению в Европе ненависти к украинским беженцам. Нельзя при этом не отметить, что такие настроения растут в Польше, например, там их откровенно высказывала крайне правая партия " Конфедерация " еще в 2022 году. Крайне правая эстонская EKRE пытается нагнетать антиукраинские настроения. Что вы можете сказать об этом? Это общеевропейское явление?

- Я не вижу, чтобы это было повсеместным явлением. Сильно мобилизовать людей против украинских беженцев будет достаточно сложно. Это, скорее, попытка крайне правых найти новые нарративы. Но не обязательно они будут успешными. Основной целью европейских крайне правых остаются выходцы из Африки и Ближнего Востока.

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