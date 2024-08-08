После поражений сборной Латвии по баскетболу 3х3 в полуфинале и матче за бронзу Олимпийских игр в Париже прошло совсем немного времени, поэтому тренер команды Раймондс Фелдманис обещает дать ответы на некоторые вопросы после более тщательного анализа. Он не скрывает, что обсуждать турнир сейчас больно, но он готов это сделать. "Думаю, мы потратили больше всего эмоций", - говорит Фелдманис о том, чего не хватило в плей-офф по сравнению с групповым турниром.

Только что я перечитывал наш разговор, состоявшийся через несколько дней после завоевания золотых медалей на Олимпийских играх в Токио. Тогда я начал с вопроса о том, осознаете ли вы, чего достигли. В этот раз я хочу начать с аналогичного вопроса: осознали ли вы, что на этот раз вам придется довольствоваться четвертым местом?

Мы осознали, и спортивная боль присутствует. Это немного грустно, потому что все мы спортсмены и стремимся к самым высоким достижениям. Когда мы поехали на квалификационный олимпийский турнир, все скрестили пальцы, чтобы мы попали в Париж. Когда мы приехали на Олимпиаду, все считали фаворитами Сербию и США. Мы шли шаг за шагом, ставя перед собой самую высокую цель. Мы поднимали планку с каждой игрой, и многие люди верили в нас. Конечно, есть удовлетворение от хорошей игры и выхода в полуфинал, но нет удовлетворения от финала. В Токио мы потерпели три поражения, а в Париже - только два, но сейчас мы находимся в совершенно другом положении.

В первых матчах турнира казалось, что латвийская команда физически лучше подготовлена и мощнее соперников. Так ли это было на самом деле?

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