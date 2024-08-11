Когда она была убита в 1980 году, мир потерял олимпийскую золотую медалистку 1932 года и члена Зала славы легкой атлетики. При вскрытии у бывшей спортсменки были обнаружены мужские гениталии, что стало сенсацией мирового масштаба.

Мирового рекорда оказалось недостаточно

Великим спортсменам нужны достойные соперники, и на пике карьеры, когда она казалась непобедимой, Стелла Уолш нашла конкурента в лице Хелен Стивенс. Ее спортивные данные были раскрыты совершенно случайно. Студентка никогда не участвовала в соревнованиях, но когда тренер Бертон Мур посмотрел на хронометр, он показал 5,8 секунды — мировой рекорд.

"Веди себя как леди", — ругала Стивенс мать, когда она делала что-то мальчишеское. Она была высокой и шумной, с большими ногами. В результате несчастного случая, когда в детстве острый кусок дерева проткнул ей гортань, голос Стивенс стал низким, и его часто называли мужским.

Когда Уолш стояла на старте в забеге на 50 метров в марте 1935 года, она еще ничего не знала о Стивенс, но на своих первых соревнованиях та легко обогнала самую быструю женщину в мире. Когда журналисты спросили, каково было победить Стеллу Уолш, Стивенс ответила: "Кто такая Стелла?" Она лукавила — на самом деле на стене ее комнаты висела фотография чемпионки, и позже она рассказывала, что каждый день втыкала в нее булавки. Это положило начало соперничеству, которое происходило больше в газетах, чем на беговой дорожке, поскольку Уолш долгое время избегала реванша со Стивенс.

Прежде чем стать канцлером Германии, Адольф Гитлер осудил Олимпийские игры как "изобретение евреев и масонов" и поклялся, что нацистская партия никогда не будет их принимать. В 1931 году в знак лояльности Веймарской республике Международный олимпийский комитет (МОК) передал право проведения Игр 1936 года Германии, где они не состоялись в 1916 году из-за войны. Когда Гитлер пришел к власти, министр пропаганды Йозеф Геббельс убедил его изменить мнение – пусть мир придет в Берлин и увидит превосходство арийских спортсменов и идей.

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