12 июля был прекращен судебный процесс против 66-летнего американского актера Алека Болдуина, который был начат из-за его смертельного выстрела в оператора Галину Хатчинс и длился почти три года. Судья в американском штате Нью-Мексико удовлетворила просьбу адвокатов голливудской звезды и обосновала это решение тем, что от защиты намеренно скрывались доказательства.

Адвокат Болдуина Алекс Спиро представил доказательства того, что в распоряжении полиции оказались боевые патроны, о существовании которых адвокатам Болдуина не было сообщено прежде. На основании этих новых данных судья постановила, что умолчание со стороны обвинения было преднамеренным и предвзятым по отношению к обвиняемому.

Судья вынесла решение о прекращении дела с предубеждением - это означает, что оно прекращается навсегда и не может быть возвращено в суд в будущем.

Бутафора Ханну Гутьерес-Рид, зарядившую по небрежности пистолет Болдуина боевыми патронами, суд признал виновной в непреднамеренном убийстве оператора и приговорил к 18 месяцам тюрьмы.

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