Четыре года назад в Беларуси прошли очередные президентские выборы, а после них случились самые массовые в истории страны протесты. Сотни тысяч вышли на улицу и мирным образом потребовали считаться с их мнением. Фактически Лукашенко до сих пор остался у власти, но изменилось за это время очень многое. Рассказываем, что именно.

Прямо сейчас заключённые одной из белорусских женских колоний чистят фонтан зубными щётками. Просто потому что администрации так хочется. Эти женщины оказались там за то, что 9 августа 2020 проголосовали не за Александра Лукашенко, а потом вышли на улицы и мирно потребовали уважать их выбор.

И наказания для несогласных все изощреннее: в Беларуси теперь можно судить умерших и приговаривать к смертной казни заочно. А выехавшие за границу протестующие белорусы подвергаются провокациям по новому месту жительства...

Массовая эмиграция: уехавшие "расплачиваются" за преступления Лукашенко

По данным Центра новых идей, в период с 2020 на начало 2024 года из Беларуси уехало около 500-600 тысяч человек - это 6-7% от всего населения страны.

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