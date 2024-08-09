Утром 9 августа российские власти ввели на территории Курской области режим чрезвычайной ситуации наивысшего в России уровня - федерального. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Начавшееся 6 августа наступление украинских войск на довоенную территорию РФ ее власти пока воспринимают, как природное бедствие. Между тем, это первые такие масштабные военные действия в России - глубина проникновения украинских войск измеряется десятками километров. Источники Delfi говорят о массовом использовании ВСУ ударных дронов и длительно подготовке к операции. Эксперты полагают, что целью наступления может быть захват Курской АЭС.

Помогите!

"Уважаемый Владимир Владимирович! Шестого числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой, - начинает маленькая загорелая женщина в накинутой на плечи синей бейсбольной куртке с большими цифрами 1990. Рядом с ней стоит высокий седой мужчина в майке с надписью "Шаг назад только для разбега" и полная женщина в майке с размашистым "I'm not sorry".

"...За несколько часов наш город был превращен в руины. Наши друзья, соседи защищают Донбасс... Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы бежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов... Хотим обратиться к Вам, хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии и продолжаем помогать с первых дней начала СВО", - она пытается сказать Путину, что ее привычный мир рухнул.

Она и ее соседи выполняли все указания властей и даже продолжают их выполнять, оказавшись буквально в чем были на этой самой парковке, но он, Путин, почему-то никак им за их старания не помог. Ничего не сделал из своей Москвы, чтобы защитить их от украинских войск.

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