Был вечер 20 апреля, ближе к десяти. На улице еще не стемнело. Катя — так ее называют близкие и друзья — на своем автомобиле отправилась домой забрать кое-какие вещи, чтобы потом поехать к другу. "До дома оставалась всего минуты полторы, там реально уже не было, куда ехать. А потом я пришла в себя в реанимации, в больнице", — вспоминает Катя. В Лиелберзе она пережила лобовое столкновение, и только по случайному стечению обстоятельств в тот вечер вместе с Катей (28) в машине не было ее семилетнего сына. Водитель второй машины находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

Когда мы с Катей договаривались о месте встречи, она сказала:

"Я еще не взяла себя в руки настолько, чтобы ехать в Ригу, только до Елгавы". Возвращение к роли водителя автомобиля потребовало нескольких попыток и большой смелости: "Как только я села за руль, началась паника. Вспотела, хотела плакать, кричать — нет, не хочу, не могу! Морально не могла этого сделать. Каждый раз, проезжая мимо этого места, возникают воспоминания, страшно. Потом была еще одна попытка. Думала — ты должна взять себя в руки, у тебя ребенок, надо ездить на машине, к врачам надо ездить. Я попробовала еще раз. И снова тряслись все внутренности. Было очень, очень, очень страшно. Но потом понемножку, понемножку…"

По данным Государственной полиции, в результате аварии пострадали три человека, возбуждено уголовное дело, ведется расследование. По словам Кати, в другой машине было три человека, но один сбежал. Полиция пока не предоставляет дополнительной информации.

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