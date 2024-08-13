В понедельник 12 августа Владимир Путин провел онлайн-совещание с губернаторами Брянской, Курской и Белгородской областей. Губернаторы, как выяснилось, ситуацию в своих областях не контролируют. Зато умеют объявлять вместо эвакуации отселение и переселение на приграничных территориях. И.о. губернатора Курской области уже и сам не знает, где у него линия фронта. Совещание прошло на фоне сообщений ВСУ о множестве российских пленных, в том числе кадыровцев, а также новости о разрушении газоизмерительной станции Газпрома под Суджей. А вечером главнокомандующий ВСУ Сырский доложил президенту Украины, что под контролем украинской армии находится примерно в два раза большая территория Курской области, чем предполагалось.