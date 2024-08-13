"Я всегда хотела отправиться в поездку с Fisom. Получилось так, что я поехала в последнюю поездку", - говорит в телефонном интервью одна из девушек, которая в понедельник вернулась в Латвию после того, как на несколько дней застряла в Испании.
В понедельник она и еще 80 человек прибыли домой репатриационным рейсом, организованным Центром защиты прав потребителей (PTAC) в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.
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