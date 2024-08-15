Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. Глобальная вспышка этого заболевания уже была в 2022–2023 году. Тогда болезнь добралась и до Латвии, когда вакцины еще не было, но ее удалось подавить. Новая эпидемия вызвана гораздо более опасным штаммом. Портал Delfi выяснял, готова ли Латвия к его приходу?

Два года назад обезьянья оспа внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру. В 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. В Латвии случаи заражения были, но все выжили.

Прошлая вспышка была вызвана менее опасным штаммом — т. н. "кладой II" - умирали 3,6% заболевших. Сейчас по Африке распространилась "клада I", а она убивает каждого десятого из зараженных. С начала года в Демократической республике Конго зарегистрировано более 13 700 случаев заболевания оспой обезьян и не менее 450 смертей.

Всемирная организация здравоохранения уже объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. И призывает всех координировать усилия.

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