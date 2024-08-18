"То, чего мы хотим добиться, чтобы шла консолидация – чтобы не было того, как исторически когда-то было, что игровые залы доступны на каждом углу. Физическая доступность — один из элементов риска. Это ненормально, что человек, который пошел за хлебом, не достиг своей цели — не только хлеб не принес, но все деньги там оставил", — сказала в передаче Spried ar Delfi заместитель госсекретаря Министерства финансов по вопросам налогового администрирования и ограничения теневой экономики Ольга Богданова, объясняя планируемые ограничения на азартные игры.