Если вы еще не смирились с тем, что на публичных мероприятиях за своим стаканом надо присматривать, то пора к этому привыкнуть и присоединиться к мечте о более зеленом будущем. Ситуация свидетельствует, что в целях долгосрочности все больше самоуправлений, организаторов мероприятий и предприятий будут принимать решения в пользу многоразовых стаканов и другой многоразовой посуды.

В этом году в Риге вступили в силу правила, которые предусматривают использование во время публичных мероприятий и кратковременной уличной торговли многоразовых или депозитных стаканов вместо одноразовых. Такой путь уже выбрали для себя и другие муниципалитеты, например Лиепайское самоуправление ожидает от Министерства экономики согласования своих обязывающих правил и планирует с 2026 года полностью перейти на использование многоразовой посуды на публичных мероприятиях. Валмиерское самоуправление протестировало работу системы депозитных стаканов во время праздника города в этом году — в рамках проекта BALTIPLAST, который предусматривает долгосрочное использование пластика.

Невыгодное, но долгосрочное решение

Внедрение и дальнейшее обеспечение системы депозитной посуды требует от организаторов мероприятий дополнительных средств. Для работы системы нужен координатор (который будет заботиться о том, чтобы участвующие стороны были готовы к сотрудничеству), необходимо следить за денежным потоком (поскольку деньги за депозитную посуду нужно и собирать, и возвращать клиенту), требуются работники для депозитных пунктов (если таковые предусмотрены), также следует заботиться о самой посуде после мероприятия. Руководитель проектов SIA Depozīts Агнесе Калниня признает: "Сейчас для тех, кто занимается общественным питанием, финансово выгоднее было бы пользоваться одноразовой посудой, но это вопрос долгосрочности, который оценивается в долгосрочной перспективе". После крупных мероприятий в неперерабатываемый мусор попадают тысячи одноразовых стаканов и одноразовая посуда, что однозначно вредно для окружающей среды, поэтому приветствуется решение использовать более экологичную альтернативу.

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