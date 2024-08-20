Андрей был программистом в американской компании, руководил политической партией в Беларуси, но сразу после полномасштабного вторжения России в Украину решил ехать на фронт и помогать украинцам. А сейчас ездит по разным странам, рассказывает белорусским и украинским диаспорам о службе в ВСУ и технологических новинках на фронте, налаживает контакты с разработчиками и хочет создать первый роботизированный батальон. И, конечно, собирает помощь для своего нынешнего батальона "Волки да Винчи".

Мы поговорили с белорусским добровольцем Андреем Кушнеровым о том, как меняются технологии на войне, зачем ВСУ роботы, и что нужно сделать Украине, чтобы победить.

- Расскажите, как вы вообще попали на войну. У вас же не было военного опыта до 2022 года?

Да, я был программистом и разрабатывал программное обеспечение в американской компании, которая занималась ипотечным кредитованием в США. Пять лет проработал в минском офисе этой компании, а с началом полномасштабной войны поехал в Украину.

В феврале 2022 года я выехал из Беларуси и месяц добирался до Украины – тогда это было очень непросто. Несколько недель ждал в Польше, потому что я пытался попасть в иностранный легион, но туда не брали. Ещё в Минске я обращался в украинское посольство, говорил, что Зеленский приглашает иностранцев воевать, я хочу в иностранный легион, и они отвечали, что вообще ничего не знают, эту речь Зеленского не слышали, и это не к ним.

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