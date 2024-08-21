Если не начинать дискуссию о сумме расходов на запланированную кампанию, то намерение латвийского правительства популяризировать ржаной хлеб – это то же самое, что власти разных стран делают уже давно и часто. А именно, правительство пытается добиться не только того, чтобы граждане не причиняли вред (например, не совершали преступлений), но и чтобы их жизнь была, по мнению правительства, здоровой и наполненной добрыми ценностями. Некоторые авторы называют это "биополитикой", но давайте обойдемся без премудростей. В наших широтах одним из первых случаев, по-видимому, является 1716 год, когда в Риге женщинам и мужчинам запретили мыться вместе. [1] Казалось бы, никакого преступного вреда от такого мытья и не было, но вот власть посчитала, что это неправильно, да и все.