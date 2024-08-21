Если не начинать дискуссию о сумме расходов на запланированную кампанию, то намерение латвийского правительства популяризировать ржаной хлеб – это то же самое, что власти разных стран делают уже давно и часто. А именно, правительство пытается добиться не только того, чтобы граждане не причиняли вред (например, не совершали преступлений), но и чтобы их жизнь была, по мнению правительства, здоровой и наполненной добрыми ценностями. Некоторые авторы называют это "биополитикой", но давайте обойдемся без премудростей. В наших широтах одним из первых случаев, по-видимому, является 1716 год, когда в Риге женщинам и мужчинам запретили мыться вместе. [1] Казалось бы, никакого преступного вреда от такого мытья и не было, но вот власть посчитала, что это неправильно, да и все.
Итак, если придерживаться мнения, что кампания за ржаной хлеб — это достаточно типичная социальная кампания, то стоит упомянуть плюсы и минусы таких кампаний. Хотя бы для того, чтобы деньги были потрачены более или менее осмысленно.
Прежде всего, следует учитывать, что даже правильные и рационально продуманные кампании зачастую не достигают своих целей. Например, когда в Европе появились первые газовые плиты, чиновники и другие радетели за общее благо были уверены, что распространение этих приборов следует всемерно поощрять, потому что тогда у мужчин будет простая в приготовлении, регулярная и горячая еда дома, и им не придется ходить "по кабакам". [2] Насколько мы можем судить, "по кабакам" люди продолжают ходитьнесмотря ни на что.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv