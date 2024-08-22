С начала 2000-х Латвию покинуло более 300 тысяч жителей. У многих за границей родились дети, которые там пошли в детсады и школы. Между собой они уже говорят на других языках, а на лето приезжают к любимым бабушкам-дедушкам в Латвии или наоборот. Как они общаются, чем отличаются, по чему скучают больше всего, учат ли язык родителей и хотят ли вернуться. Портал Delfi поговорил с четырьмя бабушками заграничных внуков. А исследователь миграции профессор ЛУ Михаил Хазан оценил шансы вернуть этих детей в Латвию.

"Oh, mosquitoe!" - голубоглазая девочка с русой косой щедро хлопает по лбу такого же голубоглазого белобрысого парнишку. "Ко-мар!" - уточняет она для бабушки причину внезапного буйства. София и Ярик всегда с нетерпением ждут лета, когда они смогут встретиться с любимой бабушкой, поесть самого вкусного на свете борща и сырков Kārums, побегать со сверстниками на зеленых лужайках между соснами и искупаться в море.

Летом приморские дачные поселки и небольшие городки Латвии вдруг наполняются детьми, которые общаются между собой по-английски (и не только), а с появлением родни или сверстников старательно переходят на латышский или русский с заметным акцентом и некоторой задумчивостью перед каждым словом. Другие бабушки, наоборот, отправляются за границу на вахту к внукам, чтобы дать отдых родителям, своим детям. Легко ли общаться с иностранными "кровинушками"?

Бабушка Инета: "Внук может сказать labdien, paldies par dāvanu и omīte"

Одна их дочек Инеты, Зане, получила образование продуктового технолога, решила три летних месяца поработать в Португалии и вернуться, но встретила там будущего мужа-португальца Хелдера и осталась.

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