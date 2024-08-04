Так ли усердно работают люди на удаленке и не пора ли им вернуться на рабочие места и в реальную жизнь? Активное обсуждение этой темы началось после того, как было озвучено желание вернуть госслужащих в кабинеты, чтобы они трудились продуктивнее. Исследования показывают, что у удаленной работы есть свои изъяны, но треть люди хотят и могут работать из дома.
Всего в Латвии на сегодня удаленно работают почти 88 тысяч человек. В начале 2021 года 130-140 тысяч человек полностью или частично трудились из дома. Когда опасность ковида миновала, многие попытались выйти в офисы, но не все там задержались. Сегодня число удаленных работников снова растет: годом ранее на удаленке было на 9,4 тысячи работников меньше.
Новый директор Госканцелярии Райвис Кронбергс, который вступит в должность 12 августа, назвал удаленную работу самым слабым местом в работе чиновников — он намерен пересмотреть этот режим.
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