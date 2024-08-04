Так ли усердно работают люди на удаленке и не пора ли им вернуться на рабочие места и в реальную жизнь? Активное обсуждение этой темы началось после того, как было озвучено желание вернуть госслужащих в кабинеты, чтобы они трудились продуктивнее. Исследования показывают, что у удаленной работы есть свои изъяны, но треть люди хотят и могут работать из дома.