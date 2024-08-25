Возможно, поговорка о вине, которое с возрастом становится только лучше и ценнее, не очень применима к спорту, в котором для победы необходимы скорость, сила и ловкость - ведь все эти качества с годами естественным образом уменьшаются, а зрелость и опыт зачастую не могут это компенсировать. Однако и в спорте есть исключения. Вдохновленные прошедшими на прошлой неделе соревнованиями по пляжному волейболу, мы решили вспомнить латвийских спортсменов, для которых возраст не стал препятствием для успеха на международной арене.

1. Мартиньш Плявиньш (39) – победа на чемпионате Европы по пляжному волейболу.

22 года назад Мартиньш Плявиньш в паре с Валтерсом Венсбергсом занял 4-е место на чемпионате Европы U18, что можно считать первым заметным международным успехом латвийского пляжного волейбола. В 2004 году, то есть ровно 20 лет назад, Плявиньш и Александр Самойлов одержали победу на чемпионате Европы U20. В то время мир еще не был знаком с YouTube и Netflix, не был еще выпущен даже первый iPhone.

В июне этого года 39-летний Плявиньш, перенесший два с половиной года назад очень серьезную операцию на колене, боролся вместе с Кристианом Фокеротсом за путевку на парижские Олимпийские игры, которые стали бы для Мартиньша четвертыми в карьере. Однако бронзовый призер Лондонских игр и полуфиналист Токийских игр не смог добраться до Парижа. Последовал вполне резонный вопрос – неужели это конец карьеры?

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