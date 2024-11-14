Сексуальные домогательства в Латвии теперь могут привести к штрафу в размере до 700 евро. Сейм 14 ноября принял в окончательном чтении соответствующие поправки к Закону об административных нарушениях.
Что будет считаться сексуальными домогательствами?
Если исходить из аннотации к закону, то сексуальные домогательства - это:
сексистские, оскорбительные высказывания в адрес конкретного человека в общественном месте (например, по месту работы или учебы, на государственной службе);
вторжение в личное пространство, нахождение в непосредственной близости, заставляющее жертву чувствовать себя некомфортно, нежелательные намеренные прикосновения, ощупывание, пристальное разглядывание интимных зон;
интимные, личные комментарии, вопросы о внешности человека с сексуальным подтекстом, расспросы о сексуальном опыте, предложения вступить в сексуальные отношения (с оплатой или без), инициирование разговоров и общения на эротические, сексуальные темы, демонстрация сексуальных жестов/действий;
отправка откровенно сексуальной информации или просьб прислать фотографии, видеозаписи себя в интимной обстановке;
демонстрация гениталий, демонстративное сексуальное обнажение;
настойчивые, бестактные, агрессивные, чрезмерно приватные сексуальные, интимные приставания к другому человеку или другие нежелательные сексуальные приставания, неуместные в данной ситуации и месте.
Министерство юстиции отмечает, что список может быть неполным, поэтому важно будет оценить контекст, в котором совершаются эти действия. Главный критерий - то, что любые подобные действия должны быть нежелательными для жертвы, то есть навязанными. "Если человек дал согласие на такие действия, то есть не возражает против них, то нарушения нет", - говорится в аннотации Минюста.
Как это будут доказывать?
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