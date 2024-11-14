Сексуальные домогательства в Латвии теперь могут привести к штрафу в размере до 700 евро. Сейм 14 ноября принял в окончательном чтении соответствующие поправки к Закону об административных нарушениях.

Что будет считаться сексуальными домогательствами?

интимные, личные комментарии, вопросы о внешности человека с сексуальным подтекстом, расспросы о сексуальном опыте, предложения вступить в сексуальные отношения (с оплатой или без), инициирование разговоров и общения на эротические, сексуальные темы, демонстрация сексуальных жестов/действий;

Министерство юстиции отмечает, что список может быть неполным, поэтому важно будет оценить контекст, в котором совершаются эти действия. Главный критерий - то, что любые подобные действия должны быть нежелательными для жертвы, то есть навязанными. "Если человек дал согласие на такие действия, то есть не возражает против них, то нарушения нет", - говорится в аннотации Минюста.