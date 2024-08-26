Чемпионат мира по летнему биатлону для спортсменов – всего лишь очередной шаг на пути к новому зимнему сезону, но это не только прекрасная возможность заново проверить свои шансы в соревновании со спортсменами достойного уровня, но и - в случае хороших результатов — существенное подспорье для кошелька. Только что ставшая чемпионкой мира Байба Бендика и Андрей Расторгуев, завоевавший бронзу, заработали на летнем чемпионате пятизначные суммы.

Таким образом, по итогам прошлого сезона Бендика обогнала более сильных конкуренток, однако никто из ведущих биатлонисток мира в чемпионате на участвовал. Это не мешает Международному союзу биатлонистов (IBU) награждать спортсменов щедрыми премиями. Если победа в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира по классическому биатлону стоит 25 000 евро, то в летнем биатлоне это солидные 15 000 – при том, что круг участников далеко не столь силен. Именно такую сумму Бендика получила от IBU за победу в масс-старте, а еще 1375 евро ей полагается за 12-е место в суперспринте. То есть в общей сложности за участие в чемпионате мира по летнему биатлону это 16 375 евро.