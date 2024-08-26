Ржаной хлеб с творогом и тонким слоем меда. Раньше такой "торт" каждый день могли есть дети в зажиточных крестьянских хозяйствах, рассказывает Нормундс Скаугис, владелец Lāči. Его компания - одна из тринадцати в Латвийском обществе пекарей. В последнюю минуту общество подало заявку на получение государственного гранта на реализацию "программы ржаного хлеба" в школах на сумму 300 000 евро. Почему все в режиме аврала, а условия программы - столь специфичны?

Чтобы получить право на участие в конкурсе поставщиков хлеба по госпрограмме, надо было соответствовать очень специфическим критериям: в организации должно быть не менее десяти производителей ржаного хлеба, она должна не менее пяти лет рассказывать обществу о традициях хлебопечения в Латвии и т. д. Срок подачи заявок истекал в полночь 21 августа.

Как получилось, что только один заявитель смог удовлетворить требованиям государства? И что будут делать школы с этим ржаным хлебом? Объясняет Delfi.

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