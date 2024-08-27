Среди туристов теперь популярно во время путешествий ходить не по музеям и историческим местам, а узнавать страну с другой, гастрономической стороны, бродя по продуктовым магазинам. Некоторые современные путешественники считают, что булочка иногда может рассказать о стране больше, чем, скажем, исторический памятник.

Блогеры и обычные туристы относятся к походу в супермаркеты с тем же благоговением, как и к посещению Лувра. Впрочем, и до того, как "супермаркетный туризм" стал трендом, туристы редко отказывали себе в удовольствии пройтись по местным кафе и модным магазинам, чтобы проникнуться истинным настроением места. А потом делились советами, впечатлениями и открытиями – какие вкусы чипсов лучшие в конкретном месте и какие конфеты "можно купить только здесь".

К примеру, в Латвии редкий турист откажет себе в удовольствии продегустировать все виды "Рижского бальзама" и выбрать самый подходящий вкус, чтобы потом в аэропорту купить бутылку с собой - пусть она вдвое дороже, чем в магазинах. А в Эстонии туристы восторгаются "самыми вкусными чипсами со вкусом лисичек и сметаны"...

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