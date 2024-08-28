Fоtо: ReTv

Алексей Ануля — украинский солдат, который выжил в российском плену и десять месяцев спустя вернулся на родину в рамках обмена военнопленными. Теперь Алексей готов публично рассказать о том, через что ему пришлось пройти, чтобы показать истинное лицо преступного российского режима.

Алексей Ануля попал в российский плен в начале войны в 2022 году в Черниговской области. Он провел в плену десять месяцев, четыре из которых в карцере. "Это был ад...", - говорит в беседе с ReTV Алексей, которого месяцами пытали и избивали за одно только то, что он пошевелился.

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