Скорее всего, латвиец Артур Шилов начнет новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в качестве первого вратаря Vancouver Canucks, так как возвращения Тэтчера Демко на предсезонные сборы не ожидается, и есть серьезные сомнения относительно того, будет ли он готов к началу сезона. Правда, Canucks уже сделали предложение свободному агенту, которого очень хотели бы заполучить.

Шилов перенял статус первого вратаря Canucks в Кубке Стенли, мастерски подтвердив свою принадлежность к НХЛ, а летом продлил контракт с клубом на следующие два года на общую сумму 1,7 миллиона долларов. Тем временем основной вратарь Демко завершил сезон травмой колена, и аналитик НХЛ Кевин Вудли, который внимательно следит именно за позициями вратарей, отмечает, что за лето ситуация с его травмой только ухудшилась.

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