Латвия признает неделимость территории Украины, поэтому решения прокуратуры и суда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) объявить в международный розыск и арестовать бывшего депутата Юриса Юрашса, который обвиняется в распространении дезинформации и участии в войне на стороне Украины, не будут признаваться и выполняться в Латвии, если Латвия получит эти решения, сообщила порталу Delfi представитель Генеральной прокуратуры Иева Шомина.

Такие решения могут реально коснуться граждан ЕС, если эти люди окажутся в странах, которые поддерживают российскую агрессию и, следовательно, придают правовые последствия конкретным решениям, связанным с агрессией. Поэтому в условиях войны гражданам ЕС нежелательно ездить в страны, которые поддерживают Россию, подчеркнула Зиемеле.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !