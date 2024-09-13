Бывший владелец PNB Banka (экс-Norvik) и бывший "хранитель традиций" российской телевикторины "Что? Где? Когда?" Григорий Гусельников семь лет судится с Латвией. Разбирательство уже обошлось бюджету страны в миллионы евро. Гусельников утверждает, что преступное (без)действие отдельных госструктур, чиновников и других лиц нанесли его бизнесу убытки в сотни миллионов евро и требует их погашения. Эта история странным образом связана и с прозвучавшими на днях обвинениями в связи с покушением на политика от ФБК (Фонда Навального) Леонида Волкова.

Живущий в Лондоне предприниматель и финансист из России Григорий Гусельников начал бизнес в Латвии в 2013 году, а Norvik Banka - в 2014. Через четыре года в интервью Delfi он рассказывал, что "пришлось высадить миноритарных акционеров, которые разграбили банк и превратили его в прачечную по отмыванию", на что "глаза регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала, FKTK) почему-то были закрыты".

На тот момент, как он сам рассказал в другом интервью Delfi, он был "наивным инвестором", притом что за его плечами было "более 15 лет в банковском секторе России, собственная управляющая компания с лицензией в Лондоне и опыт инвестиций в разных странах". Сделку по приобретению банка одобрили службы безопасности и банковский надзор Латвии.

Одной из "фишек" Norvik Banka стала политика по привлечению пенсионеров. К моменту переименования в PNB Banka их было 40 000 из почти 100 000 клиентов банка. В совет и правление финансового учреждения входили такие международные величины, как экс-глава немецкой разведки Август Ханинг и бывший премьер Дании и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен...

В декабре 2017 года банкир Григорий Гусельников и члены его семьи, совладельцы PNB (Norvik) Banka, обратились в Международный арбитраж International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) с иском против Латвии.

Как Гусельников рассказывал в интервью Delfi за 2018 год, он столкнулся "с высочайшим уровнем коррупции в Латвии". Причиной его иска указаны попытки вымогательства у Гусельникова высокопоставленными должностными лицами Банка Латвии взяток под угрозой репрессий в отношении Norvik Banka со стороны Комиссии рынков финансов и капитала Латвии.

В 2019 году PNB Banka объявили неплатежеспособным, а в феврале 2020 Европейский центральный банк аннулировал лицензию PNB Banka. Параллельно до сих пор идет арбитражный суд - Латвия тратит на него миллионы.

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