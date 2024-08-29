Учебный год, на который обычно приходится рост контактов и инфекционных заболеваний, начинается с высокого "старта": каждый пятый тест на Covid-19 – позитивный. В Латвии по-прежнему царит липучий субвариант омикрона KP.3. Насколько он опасен? Как быть с заболевшим ребенком? Рекомендации Delfi дала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Удре.

В этом году самая неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по Covid-19 сложилась еще в декабре: в среднем каждый шестой (18%) тест на SARS-CoV-2 был позитивным. К весне ситуация улучшилась до 2%, а в середине лета началась новая волна: последний уровень — 20.8 процентов позитивных тестов.

Какая сегодня ситуация с заболеваемостью?

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