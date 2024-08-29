Поздно вечером 28 августа французский суд предъявил обвинения создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Кроме всего прочего, он обвиняется в соучастие в распространении детской порнографии, вредоносного ПО, мошенничестве и обороте наркотиков. Это первый случай в современной истории, когда владельцу соцсети предъявляются обвинения в таких серьезных преступлениях. Кто же такой Павел Дуров - создатель самого скандального мессенджера или защитник свободы слова?

Возможно, Дурову будут предъявлены и другие обвинения. Создателю "Телеграма" запрещено покидать Францию. Он обязан внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю являться в полицейский участок. Только по первому пункту обвинения он может получить 10 лет тюрьмы и штраф 500 тысяч евро.

Российские власти проявляют в судьбе Дурова живое участие - пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 29 августа, что "дело Дурова не должно превращаться в политическое преследование". И это лишь одно из многочисленных заявлений российских чиновников в его защиту.

Совсем недавно Дуров хвастался , что у него более 100 детей в 12 странах и публиковал фото своего накачанного торса. Теперь же его брат Николай объявлен в розыск французской прокуратурой. Мать троих детей Дурова Ирина Болгар подала на него в суд в Швейцарии за избиение сына. Во Франции против него расследуется еще одно дело по тому же обвинению. Швейцарский суд лишил Дурова родительских прав.

Этот неожиданный поворот может сильно изменить судьбу цифрового гуру. Теперь он может повторить судьбу создателя американского сайта по торговле наркотиками Silk Road Росса Ульбрихта . Тот сейчас отбывает два пожизненных заключения в США.

А начиналось все куда веселее.

Народ стал звереть

Вечером 27 мая 2012 года из окон угловой башенки на крыше дома компании "Зингер" на углу Невского проспекта и канала Грибоедова в Санкт-Петербурге полетели новенькие купюры достоинством в 5 тысяч рублей, прикрепленные к бумажным самолетикам. Это были немалые деньги: каждый самолетик - примерно 125 евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !