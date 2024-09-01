Поздравляем вас с началом нового учебного года. В этом материале мы собрали всю полезную информацию и новинки по учебному процессу Латвии и Риги. Вы узнаете все об организации учебного процесса, экзаменов, оценивания, питания, свободного времени, проведения многочисленных реформ и тратах на образование.
Этот учебный год станет вторым из трех, за время которых весь образовательный процесс перейдет на систему Единой школы, где преподавание с детского сада ведется только на латышском языке. Как объявила министр образования Анда Чакша, первый год "прошел на адреналине", так что теперь легче не будет.
Этот год первый, когда в школах запустят новую систему оценивания и начнется обязательное преподавание гражданской обороны — главного приоритета государства на сегодня. А также будут установлены новые высокие барьеры для выпускников.
В этом году в школу пойдут 224 322 школьника. В том числе 20 657 первоклассников. Их будут ждать 25 879 учителей в 481 школе самоуправления и 75 частных учебных учреждениях.
Рассказываем также:
Во сколько снаряжение ребенка в школу - что должны и не должны родители
Чем отличается учебный год в Риге?
Каких изменений содержания образования ждать?
Чем будут отличаться госэкзамены? Какие новые минимумы?
Что нового дждет учителей?
Как оптимизируют школьную сеть?
Как выглядит новая четырехфакторная сисема оценок?
Что нового в профессиональном и высшем образовании?
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv