Fоtо: LETA

Поздравляем вас с началом нового учебного года. В этом материале мы собрали всю полезную информацию и новинки по учебному процессу Латвии и Риги. Вы узнаете все об организации учебного процесса, экзаменов, оценивания, питания, свободного времени, проведения многочисленных реформ и тратах на образование.

Этот учебный год станет вторым из трех, за время которых весь образовательный процесс перейдет на систему Единой школы, где преподавание с детского сада ведется только на латышском языке. Как объявила министр образования Анда Чакша, первый год "прошел на адреналине", так что теперь легче не будет.

Этот год первый, когда в школах запустят новую систему оценивания и начнется обязательное преподавание гражданской обороны — главного приоритета государства на сегодня. А также будут установлены новые высокие барьеры для выпускников.

В этом году в школу пойдут 224 322 школьника. В том числе 20 657 первоклассников. Их будут ждать 25 879 учителей в 481 школе самоуправления и 75 частных учебных учреждениях.

Учебный год 2024/2025

начнется

  • для всех - 2 сентября,

закончится

  • для 1-8-х и 10-11-х классов - 30 мая 2025 года,

  • для 9-х классов — 13 июня,

  • для 12-х классов — 20 июня.

Расписание каникул

  • Осенние – с 21 октября 2024 года по 27 октября 2024 года;

  • Зимние – с 23 декабря 2024 года по 5 января 2025 года;

  • Весенние – с 10 марта 2025 года по 16 марта 2025 года;

  • Летние – с 31 мая по 31 августа 2025 года.

Школы вправе самостоятельно принимать решение о дополнительных каникулах в одну неделю для учеников 1-го класса во втором семестре.

Если в течение учебного года наступают непредсказуемые ситуации (такие как в пандемию ковид), когда нет возможности в полной мере обеспечить учебный процесс в течение хотя бы одной недели, руководитель учебного заведения по согласованию с учредителем вправе принять решение о продлении учебного года для 1-8 классов и 10-11 классов.

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