Эксцентричное поведение Павла Дурова привлекало внимание и до его ареста. То он распространял фотографии своего обнаженного торса, то рассказывал Такеру Карсону, что сдавал сперму и у него больше ста детей. При этом сам Дуров - человек закрытый и общается с прессой крайне редко, как и его коллеги. Единственный человек, не входивший в близкое окружение хозяина Telegram, но долго общавшимся с ним в годы расцвета его богатства и славы - российско-немецкий журналист и писатель Николай Кононов, автор единственной биографии интернет-предпринимателя. Он рассказал Delfi о личности Дурова, его взглядах на мир и соцсети. Гражданское общество, считает Кононов, вообще должно отнять у Цукерберга, Дурова и Маска контроль за соцсетями.
Павла Дурова интересует только он сам
- Павел Дуров - эгоцентрик. Это человек, для которого самое важное - это его собственные планы, их реализация, устремления, его личная, персональная жизнь. Это человек не про коллективное действие, не про взаимодействие с какими-то сообществами. Его интересует только он сам. Павел Дуров очень впечатлился фильмами "Матрица" и "Матрица: Перезагрузка". В Матрице II есть такая персона, которая создала вселенную - "Архитектор" (его играет австралийский актер литовского происхождения Гельмут Бакайтис - ред.). И вот Павел Дуров всегда хотел создать свою вселенную.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv