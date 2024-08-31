Эксцентричное поведение Павла Дурова привлекало внимание и до его ареста. То он распространял фотографии своего обнаженного торса, то рассказывал Такеру Карсону, что сдавал сперму и у него больше ста детей. При этом сам Дуров - человек закрытый и общается с прессой крайне редко, как и его коллеги. Единственный человек, не входивший в близкое окружение хозяина Telegram, но долго общавшимся с ним в годы расцвета его богатства и славы - российско-немецкий журналист и писатель Николай Кононов, автор единственной биографии интернет-предпринимателя. Он рассказал Delfi о личности Дурова, его взглядах на мир и соцсети. Гражданское общество, считает Кононов, вообще должно отнять у Цукерберга, Дурова и Маска контроль за соцсетями.