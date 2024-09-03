"В Европе началась новая война!", - сообщил в начале сентября 1939 года популярный в Латвии журнал Atpūta. На следующей странице журнал сообщал, что начался сезон миноги. Хотя Вторая мировая война в свои первые месяцы и проходила рядом с Латвией, в Польше, по крайней мере в начале войны для жителей страны это были скорее экзотические новости о далеких событиях – с уверенностью, что никто не нарушит нейтралитет Латвии. Возможно, именно из-за авторитарного режима Карлиса Улманиса и наивных надежд латвийских политиков Латвия не была готова к войне и уже менее чем через год не смогла защитить своих граждан от советской оккупации.

Во второй половине 1930-х годов в Европе было неспокойно. Две великие державы – нацистская Германия и СССР – хотели реализовать свои амбиции, передвинув государственные границы. По мнению историка Инесиса Фелдманиса, все возможные сценарии европейской войны в то время были опасны для стран Балтии, поскольку страны могли быть разделены, превратиться в объекты обмена в большой политике или стать местом вооруженного конфликта между великими державами.

"Тенденции, которые наметились в политике великих держав, были опасны для стран Балтии. И решение Берлина относительно Польши [решать разногласия военным путём], и незаинтересованность Москвы в защите Польши, и неспособность Великобритании эффективно ей помочь способствовали ситуации, в которой реально могли быть реализованы агрессивные намерения СССР или Германии в Балтии. Какую бы политику Латвия, Литва и Эстония ни выбрали сейчас, им сложно надеяться на сохранение своей независимости в полном объеме. Балтийская Антанта, которая была внутренне слабым и противоречивым политическим союзом, ничего не могла спасти. Для стран Балтии угрожающим был любой сценарий европейской войны", - пишет Фелдманис.

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