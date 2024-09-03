"Иногда очень тяжело. Я бы сказал, что в среднем город бомбят несколько раз в неделю, независимо от того, день или ночь. Ночью мы повсюду видим дроны "Шахед". Их звук похож на звук маленького мотоцикла. Мы иногда шутим между собой, что в небе летают мопеды", - так описывает свои будни Сергей Прокопенко, главный редактор базирующегося в Харькова издания Gwara media.

В августе представители Gwara media посетили портал Delfi. По словам самого Прокопенко, за годы, прошедшие с начала полномасштабного вторжения, издание выросло почти в шесть раз.

Региональное СМИ Gwara media в основном освещает события в Харькове, но я вижу, что у вас есть и зарубежные, и национальные новости. Каков ваш принцип работы?

Мы являемся местным СМИ из Харкива. В основном мы фокусируемся на том, что происходит в нашей области. Около 70% нашего контента - это новости и истории о том, что происходит в самой области, а 30% - это национальные новости, которые мы должны донести до нашей аудитории. Мы не прекратили свою работу, когда началось полномасштабное вторжение, вместо этого мы работаем, работаем, работаем - не спим, а работаем.

Случается ли вам писать новости о чем-то, кроме войны?

Иногда коллеги приходят ко мне и говорят, что мы недостаточно пишем о лайфстайле и культуре. Я бы сказал, что даже в таких условиях мы предоставляем некоторую информацию о культурной жизни. У нас нет отдела культуры, но у нас есть журналисты, которые имеют свою специализацию. Мы очень много пишем о войне, меньше о культуре и много о социальной жизни. У нас есть отдел новостей и отдел текстов, а также вспомогательные разделы, такие как цифровое и бизнес.

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