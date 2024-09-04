В четверг, 5 сентября, в 4.10 утра будет запущено латвийское приложение для знакомств Matchful. Основатель и руководитель Вилнис Приедитис рассказал Delfi, что новое приложение положит конец бесполезной трате времени на сайтах знакомств.
Более того, знакомства будут не единственным вкладом приложения в общество.
Согласно бизнес-плану, новый продукт вскоре должен привлечь миллионы пользователей.
В разработку Matchful уже вложено более 500 000 евро, включая криптовалюту и краудфандинг, а также государственную поддержку.
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