5 сентября Верховная Рада Украины приняла отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Она стала последней в череде массовых замен и рокировок в украинском правительстве, произошедших в последние три дня. Кулебу и еще двух министров поменяли на заместителей всесильного главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Источники и эксперты, опрошенные Delfi, считают, что нынешняя волна рокировок приведет к еще большему усилению его политического влияния. Разъясняем.

5 сентября Верховная рада Украины уволила всех министров, подавших в отставку за последние два дня и утвердила новых.

Напомним, 3 и 4 сентября, заявления об отставке подали семь украинских министров и вице-премьеров - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюска и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Кроме того, во вторник Владимир Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму - тот засветился сразу в нескольких коррупционных скандалах. В офисе президента Украины он отвечал за экономические вопросы.

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