В этом году дополнительного финансирования на оказание медицинских услуг, финансируемых государством, не планируется, поэтому услуги должны планироваться в соответствии с договорными и фактическими возможностями, считают в Национальной службе здравоохранения (NVD) и Министерстве здравоохранения (МЗ). В другие годы практиковалось выделение дополнительного финансирования в конце года, чтобы обеспечить доступность амбулаторных услуг в соответствии с фактическим потоком пациентов, на что больницы часто рассчитывали.

К сожалению, в этом году такого дополнительного финансирования не будет, поэтому во второй половине года очереди на получение услуг, финансируемых государством, по некоторым направлениям увеличатся. Этим обеспокоены больницы, опрошенные порталом Delfi. Согласно данным NVD, за первое полугодие было оказано на 5% больше услуг, чем запланировано.

Финансирование не соответствует потоку пациентов

Как выяснил Delfi в Рижской восточной клинической университетской больнице (RAKUS), за последние два года значительно увеличилось количество амбулаторных и стационарных пациентов. В больнице это связывают с последствиями пандемии Covid-19, когда медицинские услуги оказывались и получались в недостаточном объеме.

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