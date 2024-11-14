Новый владелец квартиры будет нести ответственность за неоплаченные счета, связанные с купленной недвижимостью: расходы по управлению, коммунальные платежи, взносы в накопительный фонд и другие, возникшие не ранее, чем за год до покупки квартиры. Такие обязательства вводят принятые сегодня к рассмотрению в Сейме поправки к Закону о квартирной собственности и Закону об управлении жилыми домами.

Принцип "долг следует за квартирой" введен и зарекомендовал себя во многих странах. В частности, в Эстонии.

В латвийском законопроекте оговорено, что стороны могут решить, кто будет выплачивать долги, но если договора на эту тему нет, то долги покрывает новый владелец квартиры. Правда, он имеет право предъявить регрессный иск к лицу, продавшему недвижимость.

Ситуации, когда продавец квартиры оставляет за собой долги – не редкость. Это увеличивает общую задолженность жилого дома и может привести к отказам в коммунальных услугах (например, подключению отопления) или невыдаче кредита на реновацию всему дому. Пытаться взыскать долги через суд — дело небыстрое и зачастую бесперспективное — после продажи недвижимости у должника может не остаться имущества, на которое можно направить взыскание.

Законопроект утвержден правительством и принят к рассмотрению в Сейме - предстоят три чтения.

О каких долгах идет речь?

За что конкретно придется отвечать будущему владельцу квартиры, если вовремя не призвать к ответу предыдущего собственника?

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