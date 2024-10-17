Коммунальный счет за двухкомнатную "хрущевку" в Риге за последние шесть лет легко мог вырасти на треть. И это еще без учета расходов на отопление, тарифы на которое не падают с той же скоростью, что цены на энергоносители. Почему это происходит? А можно на чем-то сэкономить?

Портал Delfi собрал коммунальные счета шести квартир в разных районах Риги за последние шесть лет. Мы убедились в том, что расходы на жилье стремительно росли и во время "ковида", и в первый год войны в Украине (когда в Европе была острая фаза энергетического кризиса), и уже после того, как энергетический кризис вроде бы был преодолен.