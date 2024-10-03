"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.
Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Там сравнивают процессы сжижения и последующей регазификации с восстановлением фруктового сока из концентрата — свежевыжатый "фреш" ведь лучше?
Отопительные способности газа описывает такой показатель, как калорийность. Она же теплота сгорания, она же теплотворная способность - один из основных показателей качества природного газа. Чем чище состав, тем выше калорийность. Именно от калорийности зависит, сколько газа потребляется, чтобы приготовить обед или обогреть помещение, пояснила Яна Рубинчик.
Так что там с теплотворностью газа?
Может, до Латгалии газ доходит уже не того качества?
Что еще приводит к увеличению расхода газа?
А почему газ измеряется в кубометрах, а платим за киловатт-часы?
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