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"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Там сравнивают процессы сжижения и последующей регазификации с восстановлением фруктового сока из концентрата — свежевыжатый "фреш" ведь лучше?

Отопительные способности газа описывает такой показатель, как калорийность. Она же теплота сгорания, она же теплотворная способность - один из основных показателей качества природного газа. Чем чище состав, тем выше калорийность. Именно от калорийности зависит, сколько газа потребляется, чтобы приготовить обед или обогреть помещение, пояснила Яна Рубинчик.

  • Так что там с теплотворностью газа?

  • Может, до Латгалии газ доходит уже не того качества?

  • Что еще приводит к увеличению расхода газа?

  • А почему газ измеряется в кубометрах, а платим за киловатт-часы?

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