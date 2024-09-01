Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

В 2021 году Андрей Кулько из Запорожья подписал контракт и поступил на службу в Национальную гвардию Украины. Начало полномасштабного вторжения он встретил в Донецкой области, в тот же день его подразделение перебросили в Мариуполь. В осажденном городе Андрей провел полтора месяца, пока в середине апреля не попал в плен. Там украинец пробыл больше 600 дней, пока в январе 2024-го его не включили в обменные списки. Екатерина Гликман поговорила с Андреем о том, как над ним и его сослуживцами издевались в российских тюрьмах.

Айла — композитор из Петербурга. Два года назад она заметила на улица истощенного вороненка, который не мог ни ходить, ни летать. Девушка решила помочь птице и забрала ее домой, чтобы вылечить. В итоге ворон остался жить у Айлы и получил имя Дёра Птичкин. Алина Романова поговорила с хозяйкой необычного домашнего животного о том, как вести себя с таким питомцем, как он обижается, хитрит и проявляет любовь.

The Insider: Лагерная атмосфера

Этим летом в России выросло число "военно-патриотических" летних лагерей. Там дети слушали выступления участников вторжения в Украину и пропагандистов, носили камуфляж, учились управлять дронами и плели маскировочные сетки. Хотя появились такие лагеря еще несколько лет назад, именно сейчас из-за подорожания заграничного отдыха они стали единственным для многих родителей вариантом пристроить детей во время каникул. Сомнения в необходимости милитаристской идеологии во время летнего отдыха государство одолевает, оплачивая подобные путевки из бюджета. Никита Аронов рассказывает, как устроены летние Z-лагеря.

В 130 км от Новосибирска расположен Колыванский район. В конце 1920-х туда начали ссылать раскулаченных крестьян, спустя десять лет — осужденных по политическим статьям, после 1945-го — родственников попавших в плен советских солдат. Ссыльные начали строить дома и школы, прокладывать дороги. Сейчас из двух десятков поселков, где они жили, жизнь теплится лишь в пяти. Ксения Шорохова отправилась в Колыванский район, чтобы поговорить с теми, кто до сих пор живет на бывшей комендантской зоне.

Когда в середине года российские компании в соответствии с законодательством стали отчитываться о своих финансовых результатах за 2023-й, журналисты заметили среди лидеров по прибыли компанию, которая раньше там никогда не появлялась — некая фирма "Банкнота" за прошлый год заработала 3,4 трлн рублей (около 34 млрд евро). По чистой прибыли она обогнала все крупнейшие банки, металлургические корпорации и IT-холдинги, уступив только сырьевым гигантам "Роснефти" и "Газпрому". При этом выяснилось, что формальный владелец нового лидера российской экономики — 49-летний москвич, ранее неоднократно судимый за кражу водки и колбасы. Денис Волин, Мария Коломыченко и Анастасия Целых рассказывают, как появилась (и исчезла) эта загадочная компания.

Бонус: что посмотреть? — репортаж "Дождя" о том, как индийцы оказываются в российской армии

На протяжении полномасштабной войны между Россией и Украиной индийские власти пытаются балансировать между двумя сторонами конфликта, а недавно премьер-министр страны Нарендра Моди посетил сначала Москву, а затем Киев. Между тем, в армии РФ воюют несколько десятков граждан Индии, по меньшей мере некоторых из них заманили туда обманом. Екатерина Фомина рассказывает, как устроена работа вербовщиков, что для борьбы с ними предпринимают в Дели и как родственники ждут возвращения с фронта своих родных, которые не собирались участвовать в войне.

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