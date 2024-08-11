Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Главное за неделю событие российско-украинской войны — вторжение ВСУ в международно признанные границы РФ. Бои в Курской области продолжаются уже несколько дней, одним из центров вооруженных столкновений стал приграничный город Суджа. Точной информации о происходящем там нет — по одним данным, украинские военные заняли населенный пункт, по другим остановились на его окраинах. Местные власти отчитываются о проведении эвакуации, местные жители жалуются на отсутствие помощи со стороны чиновников. Журналисты "Медиазоны" поговорили с пятью жителями Суджи, которым удалось покинуть город.

19-летний Кевин Лик — не только самый молодой участник масштабного обмена политзаключенными (не считая детей задержанных в Словении российских шпионов), но и самый молодой в истории РФ осужденный за госизмену. Юношу, у которого помимо российского есть и немецкое гражданство, приговорили к тюремному сроку за то, что он сфотографировал военную базу из окна своей квартиры в Майкопе. Юлия Леонкина поговорила с Ликом о его деле, обстоятельствах обмена и планах на будущее.

Нехватку участников вторжения в Украину российские власти пытаются компенсировать не только щедрыми контрактами для соотечественников, но и вербовкой мужчин в разных точках планеты. СМИ сообщали, что на фронт зазывают (или по крайней мере успешно зазывали) граждан Кубы, Индии, стран Центральной Азии и Африки. Одной из точек на карте вербовочной кампании стал Непал — туда и отправилась Ирина Кравцова, чтобы поговорить с людьми, согласившимися воевать в тысячах километров от родины.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". По сути, российские власти объявили "экстремистами" тысячи граждан, чья сексуальная ориентация отличается от гетеросексуальной, а радужный флаг (как и любой предмет одежды или аксессуар с его изображением) стал поводом для предъявления уголовных обвинений. Тем не менее, тысячи квир-людей продолжают жить в России. Арина Рубль поговорила с ними о том, как изменилась их жизнь после принятия репрессивного закона, о страхах и о мечтах.

В 1990-е годы политолог Сергей Марков сотрудничал с американскими фондами, которые сейчас признаны в России "нежелательными", а при Путине участвует в многочисленных провластных форумах, регулярно появляется в ток-шоу на федеральных каналах и даже избрался в Госдуму. Он кажется идеальным лоялистом, который как будто неизменно сохраняет "фигу в кармане". Журналисты "Верстки" рассказывают о Маркове — и пытаются понять, сколько в его заявлениях преданности режиму и сколько троллинга.

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