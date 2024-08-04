Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Исторический обмен: рассказы освобождённых политзаключённых

На этой неделе в результате обмена заключенными, который провели Россия, Беларусь и страны Запада при посредничестве Турции, российские тюрьмы покинули более 10 полтизаключенных, осужденных за распространение "фейков" об армии и ее "дискредитацию", участие в деятельности "нежелательных" организаций и госизмену. Журналисты из разных СМИ поговорили с ними о времени, проведенном за решеткой, процедуре обмена и планах на будущее. Первые интервью уже дали политики Илья Яшин и Андрей Пивоваров, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов и задержанный в 17 лет Кевин Лик. Яшин и Пивоваров вместе с политиком Владимиром Кара-Мурзой также дали большую пресс-конференцию в Бонне.

О Сталине в России на фоне полномасштабного вторжения в Украину все чаще говорят не как о тиране и организаторе массовых репрессий, а как о харизматичном лидере и крепком государственнике. Советскому диктатору открывают памятники, а в Барнауле заработал первый "Сталин-центр" (названный так, очевидно, в пику давно вызывающему раздражение консерваторов "Ельцин-центру" в Екатеринбурге). Коммунисты собираются открыть еще несколько таких заведений в других городах РФ. Артем Антонов посетил "Сталин-центр" и рассказывает, почему и как среди россиян становится все более популярным тиран из прошлого.

Отступление российских войск из Херсона осенью 2022-го запомнилось в том числе мародёрством — из украинского города вывезли не только экспонаты местных музеев и прах князя Григория Потёмкина, и нескольких животных из городского зоопарка. Самым известным из них стал енот, который оказался в одном из подразделений армии РФ. Для зверька завели именной Telegram-канал, где стали публиковать отчёты о его поездках на передовую и собирать пожертвования для участников вторжения в Украину. Ирина Долинина вместе с украинскими волонтерами нашла, кто украл енота из Херсона, и выяснила, что затем его украли ещё раз (тоже российские военные, но уже другие и у своих).

На Олимпиаде в Париже уже в третий раз участвует сборная беженцев. В отличие от спортсменов, которых на соревнования направляют национальные комитеты, эти атлеты выступают под олимпийским флагом и благодаря финансовой поддержке МОК. В Рио-де-Жанейро в 2016 году команда беженцев состояла из 10 атлетов, в Париже в 2024-м — уже из 37. Пока что им (как и их предшественникам на двух предыдущих Олимпиадах) не удалось завоевать наград — но они надеются изменить ситуацию. Журналисты "Медузы" рассказывают историю появления этой сборной — и удивительные истории ее членов, готовящихся параллельно с тренировками решают типичные для беженцев проблемы.

"Верстка" и "Арктида": Они работают на благо верхушки

В июле российские власти признали "экстремистскими" сразу несколько десятков независимых организаций, которые объединяют выступающих против вторжения в Украину представителей коренных народов арктического региона, Сибири и Дальнего Востока. Инициатором этого решения считается Ассоциация коренных малочисленных народов, тесно связанная с властями РФ и крупным бизнесом. Журналисты "Верстки" вместе с организацией "Арктида" рассказывают, как не терпящее конкуренции провластное объединение стало источником заработка для представителей "Единой России" и инструментом внешней политики, направленной на снятие санкций.

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