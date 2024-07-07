Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Украинский фотограф Максим Дондюк начал снимать войну на Донбассе в 2014 году, а после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022-го стал работать фотокорреспондентом крупнейших мировых СМИ, от Der Spiegel до The New Yorker. Когда журнал Time выбрал Владимира Зеленского человеком года, именно Дондюк снимал украинского президента для обложки. Сейчас фотограф не может попасть ни на линию фронта, ни в высокие кабинеты в Киеве — власти недовольны, как он рассказывает о происходящем. Лилия Яппарова поговорила с Дондюком о буднях документалиста в зоне боевых действиях и его отношении к тезису "война — не время для критики".

Пока российские власти и пропагандисты предлагают все новые ограничения против мигрантов из Центральной Азии, тысячи россиян (особенно из восточных регионов страны) едут нелегально работать в Южную Корею. Эта страна привлекает не только высокими даже по европейским меркам зарплатами, но и безвизовым режимом с РФ. Некоторые мигранты живут здесь нелегально годами, другие приехали после объявления на родине "частичной" мобилизации. Софья Сухонос рассказывает истории этих людей.

До начала полномасштабной войны в Украине российские ученые, занимавшиеся социальными исследованиями, активно участвовали в международной академической жизни: публиковали свои работы в ведущих научных журналах, ездили на конференции, реализовывали совместные проекты с западными коллегами. Государство эту активность поддерживало и финансово, и институционально. Но с февраля 2022-го многое изменилось — Кремль усилил репрессии против несогласных с его политикой экономистов, историков, политологов и социологов, а больше 10% исследователей и вовсе уехали за границу, где не просто продолжили свою работу, но и оказались заметно продуктивнее оставшихся коллег. Егор Альбицкий рассказывает (и показывает на графиках), как в России развивались, а теперь уничтожаются социальные науки.

В июне российские войска начали наступление на Торецк — центр крупной агломерации в Донецкой области. Война пришла сюда еще десять лет назад, в 2014-м город на несколько месяцев даже брали под контроль сепаратисты. Несмотря на обстрелы и постоянную угрозу оккупации, даже после начала полномасштабного российского вторжения многие жители остались в Торецке и окружающих его населенных пунктах. Дмитрий Дурнев посетил их, чтобы увидеть, как выглядит мирная жизнь совсем рядом с войной.

Летом 2020 года десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на акции в поддержку Сергея Фургала — губернатора Хабаровского края, арестованного по обвинению в организации заказных убийств в середине 2000-х. Небывалые по меркам российской провинции демонстрации, казалось, должны были сыграть свою роль, но спустя несколько недель сошли на нет из-за давления чиновников и силовиков (а в феврале 2024-го лозунг "Я/Мы Сергей Фургал" и вовсе объявили экстремистским). Ася Хабарова поговорила с участниками тех протестов о том, как они живут сейчас и что думают о происходящих в стране событиях.

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