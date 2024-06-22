Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

В сентябре в Санкт-Петербурге пройдут губернаторские выборы. Действующему главе второго по величине города России решила бросить вызов 83-летняя Людмила Васильева. Она много лет участвует в протестах, в 2022 году женщину задерживали на акциях против вторжения в Украину. В градоначальники пенсионерка тоже идет с антивоенными лозунгами — но не боится штрафов, арестов и тюрьмы. Юлия Селихова поговорила с Васильевой о том, как она решилась пойти в политику и как планирует преодолеть препятствия, подготовленные властью для независимых кандидатов.

В 2024 году украинско-польская граница появляется в новостях разве что в связи с то и дело возобновляющимися протестами польских фермеров, а два года назад через неё ежедневно проходили тысячи украинцев, спасающихся от войны. Спустя 28 месяцев после начала полномасштабного вторжения поток беженцев сильно сократился, но не исчез полностью — никуда не делись и волонтеры, помогающие им оправиться от шока и подготовиться к следующим этапам пути. Сергей Строителев отправился в польское приграничье, чтобы рассказать (и показать), как добровольцы поддерживают потерявших всё украинцев, борются с выгоранием и рефлексируют увиденное и услышанное.

"Русская служба BBC": Без лоха и жизнь плоха

Оказывается, у войны в Украине и все более ужесточающихся репрессий в России есть неожиданные бенефициары — телефонные мошенники. Они звонят ничего не подозревающим людям, представляются сотрудниками ФСБ или другой спецслужбы и обвиняют собеседников в оказании финансовой помощи ВСУ, а затем под угрозой возбуждения уголовного дела о госизмене предлагают перевести деньги на "защищенные счета". Елизавета Фохот рассказывает истории двух москвичей, ставших жертвами этих мошенников.

The Bell: Хомяк для Дурова

С весны десятки миллионов людей по всему миру увлечены игрой Hamster Kombat, работающей в мессенджере Telegram. Всё, что нужно делать игроку, — нажимать на анимационного хомяка и получать за это виртуальную валюту, которую, если верить разработчикам, в будущем можно будет обменять на настоящие деньги. Кто стоит за мегапопулярным (и с финансовой точки зрения сомнительным) проектом, до последнего времени было неизвестно, но Валерия Позычанюк выяснила: следы ведут в Россию, а среди бенефициаров проекта — сам Telegram.

Белорус Андрей Гнёт построил успешную карьеру в мире рекламы и снимал ролики для крупнейших международных компаний. В августе 2020-го вместе с десятками тысяч соотечественников он вышел на минские улицы протестовать против Александра Лукашенко, объявившего себя победителем президентских выборов. Затем Гнёт начал подпольно помогать оппозиционным активистам, но спустя десять месяцев его вычислили силовики — и мужчина уехал в эмиграцию. В октябре 2023-го режиссёр отправился в Сербию снимать очередной рекламный ролик. В аэропорту его задержали, и теперь Гнёту грозит депортация в Беларусь. Ирина Халип рассказывает, как Интерпол невольно помогает диктатором охотиться на их врагов.

Бонус: что посмотреть? — интервью с родителями Ильи Яшина

В феврале 2022 года российский политик Илья Яшин выступил против полномасштабного вторжения в Украину, но наотрез отказался уезжать несмотря на угрозу уголовного дела. Спустя десять месяцев его приговорили к 8,5 годам колонии за распространение "фейков" об армии РФ — в своем стриме оппозиционер рассказывал о событиях в Буче во время оккупации. Катерина Гордеева поговорила с родителями политика, Татьяной и Валерием Яшиными, о том, как этот приговор изменил их жизнь и отношения в семье, как они "обменивались опытом" с матерью Навального и как в таких условиях можно строить планы на будущее.

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