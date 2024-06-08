Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

На этой неделе — годовщина прорыва Каховской ГЭС в аннексированной Россией части Херсонской области. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра — как на правом, освобожденном украинскими военными, так и на левом, живущем под российской оккупацией. По официальным данным, погибли более 80 человек, десятки пропали без вести. Огромные территории на юге Украине пережили крупнейшую экологическую катастрофу. Ирина Олегова поговорила с жителями обоих берегов Днепра о том, как они пережили 6 июня 2023-го и что случилось после прорыва плотины.

"Холод" и "Гроза": Клуб любителей имперскости

"Православный" олигарх, один из идеологов "русской весны" на востоке Украины и учредитель российского ультраправого телеканала "Царьград" Константин Малофеев основал организацию "Братство" в 2020 году. Незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину российские вузы стали регистрировать в качестве официальных студенческих объединений его ячейки "Братства Академистов". Участники этих клубов слушают лекции о "русском национализме", встречаются с чиновниками, собирают гуманитарную помощь для военных и сами отправляются на фронт. Филипп Смирнов вступил в консервативную организацию, чтобы узнать, как среди российской молодежи распространяют идею о необходимости восстановить империю.

Владимир Галкин родился и вырос в Донецке, но в 2014 году переехал в Мариуполь — в атмосфере "массового психоза", по его словам, оставаться было "страшно". Восемь лет спустя, когда началось полномасштабное российское вторжение, Галкин пошел медиком в городскую тероборону, в апреле 2022-го попал в окружение и сдался в плен. Хотя Женевская конвенция прямо приписывает отпускать врачей из плена при первой возможности, украинец смог вернуться к семье только в этом январе, спустя почти два года в заключении. В монологе, записанном Катей Александер, Галкин рассказал о первых неделях войны и оккупации Мариуполя, увиденном в российских колониях для военнопленных и о том, почему даже после освобождения из плена человек уже никогда не вернется с войны.

Лейтенант Кирилл Гонтаренко — очень необычный российский военный. За полтора года он получил каждую пятую посылку, которую жители РФ отправили на фронт. Из всех без исключения регионов страны Гонтаренко отправили в общей сложности около 180 тонн грузов, преимущественно старых одеял и других теплых вещей. Что с ними стало и где они оказались, до сих пор не ясно. Никита Сологуб изучил данные "Почты России" и рассказывает, что известно об этой странной истории.

23 мая российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. Четыре ракеты попали в типографию — семь человек погибли, предприятие почти полностью уничтожено. Спустя два дня под удар попал строительный гипермаркет на окраине города, жертвами атаки стали 19 человек. Еще через два дня ракеты упали на промзону — пострадали предприятия по выпуску сладостей и поливочной техники, погибла женщина. После начала нового российского наступления жизнь города постоянно прерывается сигналами воздушной тревоги. Ольга Мусафирова провела несколько дней в Харькове и поговорила с его жителями — теми, кто помогает разбирать завалы, несмотря ни на что пытается вести бизнес и учит детей в подземной школе.

Бонус: что посмотреть? — документальный фильм о том, как изменились молодые сторонники Навального

В 2018 году политик Алексей Навальный собирался участвовать в выборах президента РФ. До попадания в бюллетень оппозиционера не допустили, но в рамках предвыборной кампании он создал предвыборные штабы в десятках городов России. Нередко в них работали совсем молодые люди, которые хотели изменить свою страну — о них шесть лет назад журналист Андрей Лошак снял сериал "Возраст несогласия". За прошедшие годы его герои пережили аресты, давление силовиков, разгром структур Навального, арест и гибель своего лидера. Некоторые отправились в вынужденную эмиграцию, другие — оказались за решеткой. В 2024-м Лошак рассказывает о своих (теперь уже нередко и тяжело травмированных) героях, которые потеряли надежду, но не отказались от принципов.

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