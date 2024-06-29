Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

До весны прошлого года школьник Арсений Турбин из Орловской области использовал в качестве фото профиля в соцсети "ВКонтакте" букву Z — символ полномасштабного российского вторжения в Украину. В апреле 2023-го он позвонил в эфир телеканала "Дождь" и рассказал, что перестал верить пропаганде. Вскоре юноша начал раскладывать по почтовым ящикам соседей антивоенные и антипутинские листовки, а в сентябре его задержала ФСБ. Турбина обвинили в подготовке к вступлению в легион "Свобода России", который воюет на стороне ВСУ. Доказательством стала переписка с "вербовщиком", вот только подозрений, что им был сотрудник российской спецслужбы, предостаточно. Оля Ромашова рассказывает о деле старшеклассника, которого на прошлой неделе приговорили к пяти годам колонии.

В январе 2022 года бригаду, где служил морпех Владислав Задорин, передислоцировали на остров Змеиный, где украинский военный вместе с сослуживцами и встретил начало полномасштабного российского вторжения. Когда десант захватил остров, Задорина взяли в плен и увезли — сначала в аннексированный Крым, потом в Белгородскую область, а затем в Курск. Вернуться к родным он смог лишь спустя без малого два года. В беседе с Катей Александер военный вспоминает, как участвовал в защите Змеиного, с какими пытками столкнулся в плену и как восстанавливался после обмена.

Летом 2023 года во "ВКонтакте" появился аккаунт некоего Григория Ракитина. Мужчина публиковал на своей странице "патриотические" стихи о вторжении в Украину, погибших российских военных, непобедимости России и величии ее лидера. Профиль поэта стал популярным — на него подписались почти 100 депутатов Госдумы, а отдельные произведения были отмечены наградами на фестивалях. Впрочем, на этой неделе группа петербургских антивоенных активистов призналась: никакого Ракитина не существует, а его "стихи" — перевод сочинений, написанных поэтами нацистской Германии. Андрей Захаров рассказывает подробности этой акции.

Почти 30 высших учебных заведений на оккупированных территориях Украины находятся под контролем российского министерства образования и науки. Большинство из них продолжает работу — тысячи студентов учатся (теперь за счет бюджета РФ), получают диплом российского образца и даже участвуют в грантовых конкурсах. Впрочем, есть и отличия — например, для этих вузов не работает система госзакупок. Сергей Чернышов задался вопросом: а кто же руководит этими университетами и институтами? В своем исследовании он по крупицам собрал и проанализировал биографии этих людей.

Осенью 2021 года блогер и фотограф Татьяна Хессо выпала с седьмого этажа. Она чудом выжила, но сильно повредила ногу, которую впоследствии пришлось ампутировать. Татьяна не помнит, хотела ли она в тот день совершить суицид, но теперь цепляется за жизнь, как никогда раньше. Она приспособилась к жизни с протезом, вернула детей, которых пытался забрать бывший муж, и отрефлексировала психологические проблемы. Теперь женщина развивает собственный бизнес, ведет блог, занимается благотворительностью и ищет любовь. Ольга Астафьева рассказывает, как падение с большой высоты вернуло Татьяну к жизни.

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