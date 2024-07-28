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Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

The Insider, Der Spiegel и Le Monde: Красная звезда Мишлен

За несколько дней до церемонии открытия парижской Олимпиады во французской столице задержали 40-летнего россиянина, которого заподозрили в подготовке "дестабилизирующей" операции. Как установили Роман Доброхотов, Майкл Вайс и Христо Грозев, арестованным оказался повар Кирилл Грязнов — бывший участник кулинарных телешоу, которого уже довольно давно завербовали российские спецслужбы. Расследователи смогли доказать связь Грязнова с ФСБ и ГРУ, а также выяснили, при каких обстоятельствах его задержали и какие улики позволили предъявить ему обвинения.

"Русская служба Би-би-си": Мы просто шли в никуда

Недавно российский суд приговорил бывшую сотрудницу одной из региональных структур Минюста РФ Марию Мамедову и её мужа Дениса к 8 и 8,5 годам колонии, затем — еще к 14 и 16 годам соответственно. Такие больше сроки (за убийство в среднем дают меньше) паре назначили на антивоенные обращения, которые они разослали по государственным учреждениям осенью 2022-го. Спасаясь от тюрьмы, Мария и Денис вместе с двумя детьми уехали в Мексику, перешли границу с США и запросили там убежище. "Русская служба Би-би-си" поговорила с Мамедовыми о том, как они провели первые месяцы полномасштабной войны с Украиной, почему решились на акцию и какие планы строят на будущее.

"Холод": Придут уркачи и отрежут нам головы

23 июня террористы напали на два православных храма и синагогу в Дагестане, жертвами атаки числятся 22 человека. В числе погибших — священник Николай Котельников, который больше 20 лет служил в Дербенте настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы, единственного сохранившегося в городе православного храма. Последние годы он регулярно получал угрозы, но не оставлял церковь ради прихожан. Владимир Севриновский рассказывает историю дагестанского священника.

"Медуза": Самый неблагополучный департамент Франции

Значительная часть соревнований в рамках открывшейся в пятницу парижской Олимпиады пройдет не во французской столице, а в её пригородах, в том числе в департаменте Сена — Сен-Дени. Он считается неблагополучным и криминальным, но Игры, по замыслу их организаторов, всё изменят: в наследство от соревнований местным жителям достанутся инфраструктура, рабочие места и новое жильё (в том числе Олимпийская деревня). При этом незадолго до старта соревнований власти насильно вывезли из региона сотни мигрантов, беженцев и бездомных, за что были раскритикованы правозащитниками. Диана Карлинер побывала в Сена — Сен-Дени и рассказывает, как департамент подготовился к Олимпиаде и чего ждёт после её завершения.

"Проект": Как телохранитель Путина и подмосковный рецидивист зарабатывают миллиарды на тотализаторе

В 2016 году руководителями Федерации бокса РФ стали охранник Путина Алексей Рубежной и предприниматель Умар Кремлев, ранее судимый за вымогательство и побои. Сотрудничество выходца из спецслужб с рецидивистом и так может показаться странным, но на менеджменте в спортивной сфере дуэт не остановился — они стали контролировать и большую часть букмекерского бизнеса. А после начала полномасштабного вторжения в Украину функционерам достался и крупнейший в стране автодилер "Рольф" (якобы "национализированный"). Как это вообще возможно — рассказывают Роман Романовский и Роман Баданин.

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